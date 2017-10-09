НОВОСТИ | Общество







09.10.2017 18:52 До двух лет тюрьмы грозит охотнику, подозреваемому в смерти грибника "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказала инспектор отдела процессуального контроля регионального Управления СКР Ольга Суворина, «…по версии следствия, 7 октября во время охоты один из егерей принял за кабана грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия».



В Дубенском районе случайно застрелили грибника. Трагедия произошла в минувшие выходные. Тело 40-летнего жителя Тулы обнаружено в лесу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.Как рассказала инспектор отдела процессуального контроля регионального Управления СКР Ольга Суворина, «…по версии следствия, 7 октября во время охоты один из егерей принял за кабана грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия».









Читать @gtrktula

















