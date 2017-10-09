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НОВОСТИ | Общество



09.10.2017 18:36 В «Петровском квартале» появился продуктовый супермаркет
Татьяна Голубова



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Красная ленточка перерезана, и покупатели не заставили себя ждать. Так, громко, торжественно дан старт первому крупному сетевому магазину «Пятерочка» в «Петровском квартале».

«Мы хотим, чтобы магазин у дома стал приятной и неотъемлемой частью жизни жителей микрорайона «Петровский квартал» и нашего города в целом. Мы знаем, как важен для наших покупателей высокий ассортимент товаров, низкие цены и удобное время покупки», - говорит начальник управления Нечерноземного дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка» Ольга Мулютина.

Инна переехала в микрорайон год назад. Признаётся, место, во всех смыслах, удобное для комфортной жизни. Здесь есть и охранный пункт полиции, собственный парк и даже пляж. Магазин в шаговой доступности для каждого жителя стал приятным дополнением местной инфраструктуры. По словам другой жительницы микрорайона Ирины Шулеповой, «…очень не хватало нового продуктового магазина, такого красивого и светлого, как этот».

Оценить качество товаров и обслуживания можно уже с сегодняшнего дня. «Большая ответственность застройщика – предоставление всей нужной инфраструктуры для жителей. Они должны чувствовать себя комфортно. Мы уже много сделали в этом направлении. Так открытие продуктового супермаркета, позволит жителям делать необходимые покупки рядом с домом. Мы и в дальнейшем продолжим развивать инфраструктуру», - говорит руководитель компании-застройщика микрорайона холдинга «ЕгорьЕвский» и ГК «СтройАльянс» Валентин Бочков.

А планы на будущее действительно грандиозные. Это и детский сад с бассейном, построенный по уникальной технологии, и новый дом с теплыми полами, который будет единственным в своем роде, по словам застройщика, даже в стране. А уже этой зимой жителей порадуют катком.
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