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НОВОСТИ | Общество



09.10.2017 15:30 В Туле сегодня чествовали авторов самой креативной социальной рекламы
"Вести-Тула"



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Стали известны победители регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». Сегодня их награждали в областном центре молодежи в Туле.

Всего на конкурс свои работы представили около ста человек. Проводился он по трём номинациям: социальный плакат; социальный видеоролик и специальная номинация для детей моложе 14 лет - «Новый Взгляд глазами детей».

«Мы просмотрели все присланные на конкурс социальные ролики и отобрали лучшие из них. – Рассказывает заместитель председателя Правительства Тульской области, министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева. - Их можно будет увидеть в сети Интернет. Также сейчас рассматривается вопрос о прокате этих социальных роликов в эфире местных телеканалов».

Главная цель конкурса - привлечь внимание к проблемам современного общества. И каждый участник видит свои. Например, безопасность детей в Интернете, отрицание общепризнанных ценностей, вредные привычки и т.д.




















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