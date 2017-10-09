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НОВОСТИ | Общество



09.10.2017 15:06 У туляков появилась возможность написать донесение
Вести-Тула

Посетители откроют для себя новые удивительные страницы истории

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Сегодня - Всемирный день почты. Этому событию Тульский военно-исторический музей, расположенный в кремле, посвящает интерактивные занятия «Ты пишешь письмо мне…», которые будут проходить по 13 октября включительно.

Посетители откроют для себя новые удивительные страницы истории, узнают, как обменивались информацией до появления почты, чем отличается ямщик от гонца, и чего не могли писать бойцы в своих письмах с фронта. Каждый сможет примерить на себя роль военного писаря или цензора, а также написать донесение в духе времени различных эпох. Посещение музея - по предварительной записи.
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