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09.10.2017 14:47 В Тульской области иномарка насмерть сбила пожилую женщину "Вести-Тула"





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На 153-ем километре автодороги М-2 «Крым» автомобиль Land Rover съехал в кювет и перевернулся. Пострадали и были госпитализированы женщина-водитель иномарки и её пассажир - десятилетняя девочка.



В Ефремове под колёсами Mitsubishi пострадала восьмилетняя девочка. Ребёнок был госпитализирован.



В Щекине столкнулись Opel Astra и ВАЗ. В результате пострадала четырнадцатилетняя девочка, пассажир отечественной легковушки. Ей была оказана медицинская помощь.





В минувшие выходные на 3-ем километре автодороги «Болохово - Шварц» под колёса Renault Logan попала пожилая женщина. Пострадавшая скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.На 153-ем километре автодороги М-2 «Крым» автомобиль Land Rover съехал в кювет и перевернулся. Пострадали и были госпитализированы женщина-водитель иномарки и её пассажир - десятилетняя девочка.В Ефремове под колёсами Mitsubishi пострадала восьмилетняя девочка. Ребёнок был госпитализирован.В Щекине столкнулись Opel Astra и ВАЗ. В результате пострадала четырнадцатилетняя девочка, пассажир отечественной легковушки. Ей была оказана медицинская помощь.

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