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|09.10.2017 14:31 В Туле шумно и массово закрылся мотосезон
|Вести-Тула
Шумно и массово мотосезон закрыли байкеры и мотоциклисты. Три сотни железных коней проехали через всю Тулу, от центральной городской площади до косогорского дома культуры. Продолжился праздник ярким мотошоу, где асы показали красивые и опасные трюки на мотоциклах.
Ну и где байкеры, там и рок. На сцене выступили тульские команды «Гришин» и «Деникин спирт». В этом году представители тульского отделения мотоклуба «Ночные волки» с пробегом побывали в Чечне, Дагестане, Крыму.
Президент тульского отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Юрушкин рассказал, что «Ночные волки» это, прежде всего, патриотическое воспитание молодёжи. Очень много работаем с образованием, со спорткомитетом. Мероприятия проходят почти каждую неделю».
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