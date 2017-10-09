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09.10.2017 12:58 Тульские волонтёры отправились на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи Вести-Тула





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XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в России с 14 по 22 октября. В нём примут участие более 20000 человек из 150 стран мира! Россия становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР - в 1957 и в 1985 году.



Тульская область будет представлена фирменным стендом, на котором гости, среди которых ожидается президент России, и все участники смогут узнать немного больше о нашем регионе, попробовать настоящие тульские пряники и познакомиться с известными всему миру самоварами и оружием!



45 волонтёров представят Тульскую область на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Каждый из них прошёл тщательный отбор и обучение. 5000 волонтёров со всего мира станут неотъемлемой частью Фестиваля, будут незаменимыми помощниками при проведении такого масштабного и важного мероприятия для всего мира.XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в России с 14 по 22 октября. В нём примут участие более 20000 человек из 150 стран мира! Россия становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР - в 1957 и в 1985 году.Тульская область будет представлена фирменным стендом, на котором гости, среди которых ожидается президент России, и все участники смогут узнать немного больше о нашем регионе, попробовать настоящие тульские пряники и познакомиться с известными всему миру самоварами и оружием!

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