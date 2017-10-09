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НОВОСТИ | Общество



09.10.2017 12:38 В Туле начнётся мониторинг качества теплоснабжения
Вести-Тула

В Туле начнётся мониторинг качества теплоснабжения

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В адрес центра службы спасения за прошедшую неделю поступило 3467 обращений граждан. За неделю в Туле случилось восемь пожаров, в которых один человек погиб, зафиксировано 276 ДТП. Служба спасения осуществила 44 выезда. Оказана помощь 54 гражданам, четыре человека спасены. Такие данные сегодня были озвучены на оперативном совещании администрации города Тулы.

Также шла речь об отопительном сезоне, первая неделя которого прошла не без аварийных ситуаций. Больше всего их было в Пролетарском округе. В настоящее время все ликвидированы. Тепло в дома и соцучреждения подаётся на сто процентов. Но до сих пор на горячие линии поступают звонки от граждан.

По словам заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Романа Мурзина, «в настоящее время практически 100% звонков касаются развоздушивания системы. Это локальные случаи, когда тепло не поступает либо в отдельную квартиру, либо комнату. Задача территориальных округов – контроль и координация деятельности управляющих компаний».

«С 1 ноября я поручаю начать мониторинг качества теплоснабжения, сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - То, что тепловой источник подаётся, мы знаем, но у жителей возникают вопросы по качеству и нормативному отоплению домов».
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