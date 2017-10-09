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09.10.2017 12:26 Жители Тульской области похитили электричество на 16,5 млн. рублей Вести-Тула





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По фактам выявленных правонарушений поданы заявления в правоохранительные органы. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.



За девять месяцев 2017 года недобросовестные потребители «сожгли» электричество на сумму 16 с половиной миллионов рублей. С начала года специалисты «Тулэнерго» вместе с сотрудниками полиции выявили и пресекли 444 факта неучтённого потребления электроэнергии.По фактам выявленных правонарушений поданы заявления в правоохранительные органы. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

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