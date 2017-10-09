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09.10.2017 11:14 Везде ли потеплело после старта отопительного сезона в Тульской области? София Гафарова





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«Вообще не подготовлены к зиме, даже не пущена в сентябре холодная вода в дом. Просто забыли открыть задвижку на наш дом», - рассказывает Ирина Белова



На просьбу решить проблему в управляющей компании ответили, что слесарей сейчас нет, они работают по заявкам, ждите в очереди. И согласно срокам, у управляющих компаний еще есть время. Со дня начала отопительного сезона дается 12 дней на то, чтобы тепло дошло до каждого.



Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко пояснила: «Пять дней даётся ресурсоснабжающим организациям для того, чтобы теплоноситель дошёл до потребителя. Затем синхронно начинают работать управляющие компании. Их зона ответственности – ввод в многоквартирный дом и регулировка внутри дома. Управляющим компаниям даётся ещё неделя».



Поскольку в Туле отопительный сезон стартовал 28 сентября, а в районах 2 октября, соответственно сейчас вся ответственность лежит на управляющих компаниях. Они должны решить все проблемы по теплу в областной столице к 9 октября, в районах тремя днями позже. Но, как уверил начальник региональной жилищной инспекции Алексей Бирюлин, это не даёт повода управляющим компаниям прикрываться отведёнными датами и заставлять жителей мерзнуть в квартирах. Для тех, кто дождался тепла: не стоит паниковать из-за температуры батарей!



По словам Алексея Бирюлина, «котельные подают теплоноситель в зависимости от температуры окружающего воздуха. Пока на улице устойчивая положительная температура, ждать раскалённых батарей нет смысла. Они, безусловно, должны быть тёплые».



Согласно мониторингу министерства ЖКХ , все социальные объекты тепло получили. Если все же вас беспокоят холодные батареи, власти советуют обращаться в свою управляющую компанию. Если понимания нет, идти за помощью в местные органы самоуправления и жилищную инспекцию. Рассмотрена будет каждая заявка.



Холодные батареи, горящие конфорки и духовка, включенный обогреватель. До боли знакомая картина для тех, кто в отопительный сезон никак не дождется домашнего тепла. Как, например, щекинцы из шестого дома по улице Пролетарской. Начали выяснять причины у управляющей компании и поняли, что оказались забыты.«Вообще не подготовлены к зиме, даже не пущена в сентябре холодная вода в дом. Просто забыли открыть задвижку на наш дом», - рассказывает Ирина БеловаНа просьбу решить проблему в управляющей компании ответили, что слесарей сейчас нет, они работают по заявкам, ждите в очереди. И согласно срокам, у управляющих компаний еще есть время. Со дня начала отопительного сезона дается 12 дней на то, чтобы тепло дошло до каждого.Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко пояснила: «Пять дней даётся ресурсоснабжающим организациям для того, чтобы теплоноситель дошёл до потребителя. Затем синхронно начинают работать управляющие компании. Их зона ответственности – ввод в многоквартирный дом и регулировка внутри дома. Управляющим компаниям даётся ещё неделя».Поскольку в Туле отопительный сезон стартовал 28 сентября, а в районах 2 октября, соответственно сейчас вся ответственность лежит на управляющих компаниях. Они должны решить все проблемы по теплу в областной столице к 9 октября, в районах тремя днями позже. Но, как уверил начальник региональной жилищной инспекции Алексей Бирюлин, это не даёт повода управляющим компаниям прикрываться отведёнными датами и заставлять жителей мерзнуть в квартирах. Для тех, кто дождался тепла: не стоит паниковать из-за температуры батарей!По словам Алексея Бирюлина, «котельные подают теплоноситель в зависимости от температуры окружающего воздуха. Пока на улице устойчивая положительная температура, ждать раскалённых батарей нет смысла. Они, безусловно, должны быть тёплые».Согласно мониторингу министерства ЖКХ , все социальные объекты тепло получили. Если все же вас беспокоят холодные батареи, власти советуют обращаться в свою управляющую компанию. Если понимания нет, идти за помощью в местные органы самоуправления и жилищную инспекцию. Рассмотрена будет каждая заявка.





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