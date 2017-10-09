Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



09.10.2017 11:14 Везде ли потеплело после старта отопительного сезона в Тульской области?
София Гафарова

Везде ли потеплело после старта отопительного сезона в Тульской области?

| фото |
Холодные батареи, горящие конфорки и духовка, включенный обогреватель. До боли знакомая картина для тех, кто в отопительный сезон никак не дождется домашнего тепла. Как, например, щекинцы из шестого дома по улице Пролетарской. Начали выяснять причины у управляющей компании и поняли, что оказались забыты.

«Вообще не подготовлены к зиме, даже не пущена в сентябре холодная вода в дом. Просто забыли открыть задвижку на наш дом», - рассказывает Ирина Белова

На просьбу решить проблему в управляющей компании ответили, что слесарей сейчас нет, они работают по заявкам, ждите в очереди. И согласно срокам, у управляющих компаний еще есть время. Со дня начала отопительного сезона дается 12 дней на то, чтобы тепло дошло до каждого.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко пояснила: «Пять дней даётся ресурсоснабжающим организациям для того, чтобы теплоноситель дошёл до потребителя. Затем синхронно начинают работать управляющие компании. Их зона ответственности – ввод в многоквартирный дом и регулировка внутри дома. Управляющим компаниям даётся ещё неделя».

Поскольку в Туле отопительный сезон стартовал 28 сентября, а в районах 2 октября, соответственно сейчас вся ответственность лежит на управляющих компаниях. Они должны решить все проблемы по теплу в областной столице к 9 октября, в районах тремя днями позже. Но, как уверил начальник региональной жилищной инспекции Алексей Бирюлин, это не даёт повода управляющим компаниям прикрываться отведёнными датами и заставлять жителей мерзнуть в квартирах. Для тех, кто дождался тепла: не стоит паниковать из-за температуры батарей!

По словам Алексея Бирюлина, «котельные подают теплоноситель в зависимости от температуры окружающего воздуха. Пока на улице устойчивая положительная температура, ждать раскалённых батарей нет смысла. Они, безусловно, должны быть тёплые».

Согласно мониторингу министерства ЖКХ , все социальные объекты тепло получили. Если все же вас беспокоят холодные батареи, власти советуют обращаться в свою управляющую компанию. Если понимания нет, идти за помощью в местные органы самоуправления и жилищную инспекцию. Рассмотрена будет каждая заявка.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.