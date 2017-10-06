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НОВОСТИ | Общество



06.10.2017 18:56 В Венёвском лесничестве высадили 24 тысячи сеянцев сосны
Вести-Тула

В Венёвском лесничестве высадили 24 тысячи сеянцев сосны

| фото |
Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Живи, лес!», проводимой по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Её цель - охрана окружающей среды, привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и преумножения природных богатств. Сегодня 24 тысячи сеянцев сосны сажали в Венёвском лесничестве почти на 6 гектарах земли.

К акции присоединились около ста человек - местные жители, сотрудники предприятия, арендующего землю, учащиеся школ, представители лесничества, муниципальные служащие, военные и все неравнодушные граждане. 2017-й объявлен Годом экологии. И за это время в лесничествах и парках региона высажено около 1 миллиона сеянцев и саженцев.

Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Тульской области Леонид Ивченко, «проводятся мероприятия по высадке сеянцев в лесах, высаживают деревья в населенных пунктах, парках скверах. Кроме того, проводятся занимательные уроки, лекции и так далее».
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