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НОВОСТИ | Общество



06.10.2017 18:42 Тульская область взяла хороший темп благоустройства
Вести-Тула

Тульская область взяла хороший темп благоустройства

| фото |
Девять муниципальных образований в губернии, в том числе областная столица, попали в программу «Комфортная городская среда». 404 миллиона рублей из общего бюджета проекта направлены на благоустройство города оружейников. 89 из 163 объектов уже выполнены и приняты жителями и экспертами.

Как заместил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «осчастливить насильно нельзя. Без желания жителей участвовать в программе благоустройства, без поддержки, без понимания реализовать программу не получилось бы».

Общее финансирование проекта по области составляет 537 миллионов рублей. Всего в программу включены 239 объектов, в том числе два парка. По региону работы завершены на половине объектов. Основная задача - не потерять набранный темп в следующем году и реализовывать все задуманное качественно.

По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «у нас много активных собственников, серьёзное движение Совет многоквартирных домов, существует Центр общественного контроля. Можно взять на заметку опыт администрации Тулы: несмотря на то, что в Жилищном кодексе напрямую не прописана оплата такого общественного труда, но в первую очередь включаются дворы, где активны жители».
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