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06.10.2017 18:42 Тульская область взяла хороший темп благоустройства Вести-Тула





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Как заместил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «осчастливить насильно нельзя. Без желания жителей участвовать в программе благоустройства, без поддержки, без понимания реализовать программу не получилось бы».



Общее финансирование проекта по области составляет 537 миллионов рублей. Всего в программу включены 239 объектов, в том числе два парка. По региону работы завершены на половине объектов. Основная задача - не потерять набранный темп в следующем году и реализовывать все задуманное качественно.



По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «у нас много активных собственников, серьёзное движение Совет многоквартирных домов, существует Центр общественного контроля. Можно взять на заметку опыт администрации Тулы: несмотря на то, что в Жилищном кодексе напрямую не прописана оплата такого общественного труда, но в первую очередь включаются дворы, где активны жители».



Девять муниципальных образований в губернии, в том числе областная столица, попали в программу «Комфортная городская среда». 404 миллиона рублей из общего бюджета проекта направлены на благоустройство города оружейников. 89 из 163 объектов уже выполнены и приняты жителями и экспертами.Как заместил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «осчастливить насильно нельзя. Без желания жителей участвовать в программе благоустройства, без поддержки, без понимания реализовать программу не получилось бы».Общее финансирование проекта по области составляет 537 миллионов рублей. Всего в программу включены 239 объектов, в том числе два парка. По региону работы завершены на половине объектов. Основная задача - не потерять набранный темп в следующем году и реализовывать все задуманное качественно.По словам министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, «у нас много активных собственников, серьёзное движение Совет многоквартирных домов, существует Центр общественного контроля. Можно взять на заметку опыт администрации Тулы: несмотря на то, что в Жилищном кодексе напрямую не прописана оплата такого общественного труда, но в первую очередь включаются дворы, где активны жители».





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