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06.10.2017 18:29 На Товарковском сахарном заводе погиб водитель Вести-Тула





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После чего его затянуло в движущиеся части агрегата. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская, «водитель не являлся работником сахарного завода, а трудился в другой организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».



Несчастный случай с летальным исходом произошёл на Товарковском сахарном заводе. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, на территории ООО «Агроторг Товарково» в Богородицком районе во время производства работ по разгрузке сахарной свёклы 35-летний водитель грузового автомобиля при попытке откинуть борт кузова, чтобы высыпать свёклу на транспортную ленту, оступился и упал на эту ленту.После чего его затянуло в движущиеся части агрегата. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская, «водитель не являлся работником сахарного завода, а трудился в другой организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».







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