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НОВОСТИ | Общество



06.10.2017 17:15 Юные фигуристы в Туле вынуждены тренироваться безо льда
Татьяна Голубова

Юные фигуристы в Туле вынуждены тренироваться безо льда

| фото |
Вместо льда – пластиковое покрытие, вместо бортиков – четыре стены, никаких трибун и прожекторов. Маленькие фигуристы здесь уже довольны тем, что имеют возможность представить себя звездами на льду, так как выбор у них невелик.

По словам помощника тренера школы фигурного катания «Пируэт» Людмилы Желтковой, «дети занимаются с удовольствием. Мы проводим много соревнований, делаем показательные выступления. В прошлом году открывали городскую ёлку. Основная задача – научить детей красиво кататься, поддержать физическую форму».

Заниматься не только здоровьем, но и готовить настоящих профессионалов преподаватели готовы хоть сегодня, но руки связанны в силу очевидных ограничений. Помещение маленькое, а желающих ближе к зиме становится все больше. Но и тут нашелся выход: тренировка делится на две части, пока первая группа готовится выполнять ласточки, тулупы и выпады в спортивном зале, другая половина ребят уже вовсю сверкает лезвиями коньков на пластиковом покрытии. Затем фигуристы меняются.

Отсутствие настоящего льда, на самом деле, существенное препятствие, которое сдерживает маленьких фигуристов на пути к спортивным высотам. Хотя ледовый дворец в Туле есть и даже строят еще один... Пока как настоящего праздника здесь ждут зимы, ведь именно в это счастливое время юные спортсмены выходят на улицу проверять свои способности на настоящем льду. И хоть пока конкурсы и соревнования в основном местного масштаба, а призы символические, рвение к новым высотам и достижениям у ребят самое настоящее, ведь в спорте ничто так не закаляет характер, как трудности.
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