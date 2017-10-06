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НОВОСТИ | Общество



06.10.2017 16:35 В официальный реабилитационный центр для наркоманов в Тульской области нет очереди
Алексей Ерёмин

В официальный реабилитационный центр для наркоманов в Тульской области нет очереди

| фото |
Миллионы людей становятся жертвами зависимости. Это люди разного пола и возраста, богатые и живущие за чертой бедности, творческие и прагматичные; люди абсолютно разного социального положения, но попавшие в наркотическую петлю. «Я употреблял наркотики, ложился в больницу, выходил, употреблял алкоголь, опять ложился в больницу – и так всю жизнь», - рассказал Александр.

Начиная с 2005 года в Россию хлынул поток синтетических наркотиков: так называемые спайсы и соли, различные курительные смеси. Кате 28, в новомосковском центре она почти месяц, а дома её ждут мама и шестилетний сынишка. «Он начал говорить букву Р, первые шаги, зубки – всё без меня, я всё пропустила», - говорит Екатерина.

В центре на пути к выздоровлению зависимые проходят программу двенадцати шагов. Шаг за шагом, как ребёнок открывает для себя новый мир, также наркозависимый возвращается в трезвую, нормальную жизнь.

По словам нарколога Медико-социального реабилитационного центра Новомосковского филиала ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» Полины Филимоновой, «в Тульской области у нас единственный государственный бесплатный реабилитационный центр. Здесь есть медики, квалифицированные специалисты, которые точно знают, как работать с зависимыми и помогают им. Кто выходит из реабилитации с законченной программой имеет 100% трезвость. Это факт».

Но даже несмотря на это, очередей в реабилитационный центр нет. Родители, похоже, жалеют своих детей. Когда предлагают наркотик, говорят примерно одно и то же: «Только один раз, ничего плохого не будет, это же не каждый день, ты что, боишься что ли»? По словам психологов, подростков необходимо учить не стесняться отказывать. И брать ответственность на себя. Ответственность за свою жизнь и за своё будущее.
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