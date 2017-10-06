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06.10.2017 16:07 Жители Толстовских дач из-за ЧП несколько дней остаются без воды
Вести-Тула

Жители Толстовских дач из-за ЧП несколько дней живут без воды

| фото |
Жители посёлка Толстовские дачи в Щёкинском районе уже несколько дней остаются без воды. ЧП произошло здесь, когда бригада электриков начала бурильные работы для установки новых опор электросетей.

«Когда начали бурить, подошла соседка и сообщила, что здесь проходит вода. Они сказали не мешать работать и продолжили бурить. Рванул фонтан. Тогда они стали кричать, что это левая подводка, но мы знаем, что у нас всё сделано законно», - говорит местная жительница Галина Блинова.

Сотрудники водоканала и электрики теперь вину перекладывают друг на друга – мол, схема расположения сетей не соответствует действительности. И собираются судиться. В решение вопроса вмешалась и местная администрация. Пока одни выясняют кто прав, а кто виноват - людей беспокоит главный вопрос - когда в их дома придёт вода?
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