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06.10.2017 16:07 Жители Толстовских дач из-за ЧП несколько дней остаются без воды Вести-Тула





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«Когда начали бурить, подошла соседка и сообщила, что здесь проходит вода. Они сказали не мешать работать и продолжили бурить. Рванул фонтан. Тогда они стали кричать, что это левая подводка, но мы знаем, что у нас всё сделано законно», - говорит местная жительница Галина Блинова.



Сотрудники водоканала и электрики теперь вину перекладывают друг на друга – мол, схема расположения сетей не соответствует действительности. И собираются судиться. В решение вопроса вмешалась и местная администрация. Пока одни выясняют кто прав, а кто виноват - людей беспокоит главный вопрос - когда в их дома придёт вода?



Жители посёлка Толстовские дачи в Щёкинском районе уже несколько дней остаются без воды. ЧП произошло здесь, когда бригада электриков начала бурильные работы для установки новых опор электросетей.«Когда начали бурить, подошла соседка и сообщила, что здесь проходит вода. Они сказали не мешать работать и продолжили бурить. Рванул фонтан. Тогда они стали кричать, что это левая подводка, но мы знаем, что у нас всё сделано законно», - говорит местная жительница Галина Блинова.Сотрудники водоканала и электрики теперь вину перекладывают друг на друга – мол, схема расположения сетей не соответствует действительности. И собираются судиться. В решение вопроса вмешалась и местная администрация. Пока одни выясняют кто прав, а кто виноват - людей беспокоит главный вопрос - когда в их дома придёт вода?





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