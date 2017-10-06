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НОВОСТИ | Общество



06.10.2017 12:43 Симфонический оркестр Тульской филармонии выступит в Московской консерватории
Вести-Тула

Симфонический оркестр Тульской филармонии выступит в Московской консерватории

| фото |
Симфонический оркестр Тульской филармонии едва открыл новый сезон, но уже отправляется на гастроли. 12 октября коллектив выступит на одной из самых престижных площадок - в малом зале Московской консерватории. Концерт пройдет в рамках фестиваля духовой музыки «Brass days-2017».

В программе - произведения Вивальди, Моцарта, Манчини. Сейчас идут репетиции. Новую программу предстоит подготовить за неделю. Как рассказал дирижёр Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Белоусов, «в основном, там аккомпанементы, то есть игра симфонического оркестра с разными солирующими инструментами. Будет и концерт для арфы, и концерт для двух труб разных композиторов».
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