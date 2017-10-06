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06.10.2017 12:33 В Тульской области грузовой состав сошел с рельсов
Вести-Тула

В Тульской области грузовой состав сошел с рельсов

| фото |
Сегодня в 2 часа ночи на перегоне Малая Андреевка - Турдей с рельсов сошли вагоны грузового состава. На месте происшествия сейчас идут восстановительные работы. Движение поездов на перегоне временно приостановлено. Диспетчеры Московской железной дороги проработали альтернативный вариант движения поездов №29 Москва - Липецк и №49 Санкт-Петербург - Кисловодск. Измененный маршрут отразится на графике движения составов.

В эти минуты в «РЖД» работает оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте железных дорог в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщил по телефону начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин, «пострадавших нет. В составе было 52 вагона, с рельсов сошло 24 из них. Они перевозили строительные материалы. Аварийно-восстановительные поезда РЖД приступили к работе. Разобрать завал планируется в течение дня. Постановлением администрации Ефремовского района введен режим чрезвычайной ситуации».














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