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06.10.2017 11:46 Вместо «ТНИТИ» главным должником по зарплате в Тульской области стал «Стальинвест»
Вести-Тула

Вместо «ТНИТИ» главным должником по зарплате в Тульской области стал «Стальинвест»

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Порядка 415 миллионов рублей долгов по зарплате в Тульской области на сегодняшний день. И почти 70% от этой суммы на разорившихся несколько лет назад предприятиях, в том числе сельскохозяйственных. По словам министра труда и социальной защиты области Андрея Филиппова, ситуация с главным должником из ныне действующих - заводом ТНИТИ - разрешается, а его нишу теперь занимает «Стальинвест». Об этом министр рассказал во время интервью для канала «Россия 24».

По словам Филиппова, «если говорить о действующих предприятиях, то задолженность на 14-ти составляет порядка 70-80 миллионов рублей. Из них основной должник «Стальинвест» - почти 60 миллионов. Юридически предприятие расположено в Московской области. В отношении собственника возбуждено уголовное дело, проводится процедура банкротства. Имущество есть, поэтому надеемся, что вся задолженность будет погашена в полном объеме».
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