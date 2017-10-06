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НОВОСТИ | Общество



06.10.2017 11:26 Деньги за отопление с жителей дома в Туле потребовали и управленцы, и ресурсники
София Гафарова

Деньги за отопление с жителей дома в Туле потребовали и управленцы, и ресурсники

| фото |
Кому платить? Наболевший вопрос октября для добросовестных плательщиков пятого дома по Второму проезду Металлистов. До сей поры плата за отопление значилась в квитанции от управляющей компании «Жилкомхоз». Но за август впервые квиток пришел еще и от ресурсоснабжающей организации «Тулатеплосеть». Жители начали разбираться со своей управляющей компанией.

«Они требуют, чтобы мы еще и им заплатили. Говорят, что у нас договор с ними, поэтому долг так и будет идти», - рассказала жительница дома Наталья Нестеренко. Сотрудники «Тулатеплосети» уверяли, что платить надо им, поскольку теперь эта организация напрямую оказывает услуги жителям. В интернете кто-то из соседей нашел информацию, что 1 августа договор «Жилкомзхоза» и «Теплосети» был расторгнут.

«Первую квитанцию из «Тулатеплосети» жители даже не могли оплатить, в банке не было их счета», - говорит Татьяна Батюк. В итоге не найдя истины, жители платили кто кому. При этом получая квитанции с долгом от другой организации.

Гордиев узел разрубить решили мы. Попросили объяснить ситуацию управляющую компанию, но обещания дать комментарий так и остались обещаниями по телефону. Тогда наша съемочная группа отправилась в офис. Гостеприимство налицо - открытые двери и пустые кабинеты.

В «Тулатеплосети» же рассказали о том, что стало причиной появления двойных квитанций. Как сообщил заместитель генерального директора АО «Тулатеплосеть» Андрей Чернышев, «управляющая компания «Жилкомхоз» имеет долг более 10 миллионов. Имеется акт сверки о том, что долг подтвержден УК. Есть письмо от УК с согласием на расторжение».

Согласно постановлению правительства, если УК не платит три месяца, то ресурсоснабжающая организация имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, а жители должны оплачивать услуги напрямую поставщику ресурса.

Обратите внимание на дату - подписано в июле, значит, с августа взимать плату с жителей управляющая компания не имела право. Однако в квитанциях строчка за отопление не исчезла. В жилищной инспекции нам подтвердили, что действия «Жилкомхоза» не правомочны. И сейчас проводится проверка, с целью наказать виновных. А как быть жителям, которые отдали свои кровные управляющей компании?

«Добросовестный собственник исполнил свои обязательства, и требовать с него повторной оплаты не правильно. В таких случаях мы рекомендуем управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям решать вопрос между собой в арбитражном суде и жителей не третировать», - говорит начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

Борьба за жителей, а точнее за их кошельки, управляющих компаний и ресурсников стала уже притчей во языцех. Чтобы не стать заложником подобных ситуаций, стоит сначала проверить, какая компания законно управляет вашим домом. Для этого есть реестр, территориальные управления и жилищная инспекция.














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