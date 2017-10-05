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05.10.2017 19:18 На открытии «Мастерской талантов» губернатор поздравил тульских учителей Вести-Тула





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По словам руководства Центра, главная задача - мотивировать ребёнка к серьёзным занятиям музыкой. Курс рассчитан на год, занятия будут проводиться два раза в месяц. Уже набран класс из более чем 40 учеников. И сегодня же губернатор Тульской области Алексей Дюмин, прибывший на открытие Центра, поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил награды отличившимся.



Как рассказал Дюмин, «Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что раскрытие детского таланта – залог успеха нашей страны. Мы всё будем со своей стороны делать, чтобы оказывать поддержку музыкальному Центру одарённых детей. В перспективе, в 2018 году, у нас открытие ещё одного центра – гуманитарного профиля».



Заниматься с воспитанниками Центра, который получил название «Мастерская талантов», будут лучшие преподаватели Тульской области. А в числе кураторов - педагоги столичных учебных заведений. И плюс ко всему запланированы встречи и мастер-классы с известными российскими музыкантами. Первым из них станет пианист Борис Березовский. Эксперты называют такую форму образования наиболее эффективной.



По словам профессора Московской государственной консерватории, куратора Центра одарённых детей Тульской области Александра Соловьёва, «акции, которые проходят по всем регионам России, нацелены на то, чтобы дети имели возможность равного доступа к серьёзным художественным ценностям. Для этого приглашаются известные музыканты. Я рад возможности содействия этому процессу в Туле».



«ГИТИС и Московский гуманитарный университет будут обязательно сотрудничать с замечательной школой имени Райхеля. Здесь хорошие талантливые педагоги, талантливые ребята, которые потом приезжают учиться к нам в Москву. Контакт будет постоянным, будут проходить встречи, мастер-классы. Будем просить мэтров приезжать сюда и привозить ребят в Москву», - рассказал Заслуженный артист России, куратор Центра Сергей Шеремет.



Сегодня на базе областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля прошло торжественное открытие Центра для одарённых детей. Заниматься в нём смогут талантливые ребята - призёры фестивалей и конкурсов. Однако, этот критерий хоть и основной, но не главный.По словам руководства Центра, главная задача - мотивировать ребёнка к серьёзным занятиям музыкой. Курс рассчитан на год, занятия будут проводиться два раза в месяц. Уже набран класс из более чем 40 учеников. И сегодня же губернатор Тульской области Алексей Дюмин, прибывший на открытие Центра, поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил награды отличившимся.Как рассказал Дюмин, «Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что раскрытие детского таланта – залог успеха нашей страны. Мы всё будем со своей стороны делать, чтобы оказывать поддержку музыкальному Центру одарённых детей. В перспективе, в 2018 году, у нас открытие ещё одного центра – гуманитарного профиля».Заниматься с воспитанниками Центра, который получил название «Мастерская талантов», будут лучшие преподаватели Тульской области. А в числе кураторов - педагоги столичных учебных заведений. И плюс ко всему запланированы встречи и мастер-классы с известными российскими музыкантами. Первым из них станет пианист Борис Березовский. Эксперты называют такую форму образования наиболее эффективной.По словам профессора Московской государственной консерватории, куратора Центра одарённых детей Тульской области Александра Соловьёва, «акции, которые проходят по всем регионам России, нацелены на то, чтобы дети имели возможность равного доступа к серьёзным художественным ценностям. Для этого приглашаются известные музыканты. Я рад возможности содействия этому процессу в Туле».«ГИТИС и Московский гуманитарный университет будут обязательно сотрудничать с замечательной школой имени Райхеля. Здесь хорошие талантливые педагоги, талантливые ребята, которые потом приезжают учиться к нам в Москву. Контакт будет постоянным, будут проходить встречи, мастер-классы. Будем просить мэтров приезжать сюда и привозить ребят в Москву», - рассказал Заслуженный артист России, куратор Центра Сергей Шеремет.





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