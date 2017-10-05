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|05.10.2017 18:56 Тело мужчины найдено в овраге на окраине Ефремова
|Вести-Тула
Следственный комитет ведёт доследственную проверку по факту обнаружения накануне в овраге лесополосы на окраине Ефремова тела неизвестного мужчины.
По словам старшего помощника СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «устанавливается личность погибшего. Он проверяется, в том числе, по сведениям о без вести пропавших лицах. По предварительным данным, тело мужчины пролежало там, где его нашли, около трёх месяцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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