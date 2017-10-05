НОВОСТИ | Происшествия







05.10.2017 18:56 Тело мужчины найдено в овраге на окраине Ефремова Вести-Тула





| фото |



По словам старшего помощника СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «устанавливается личность погибшего. Он проверяется, в том числе, по сведениям о без вести пропавших лицах. По предварительным данным, тело мужчины пролежало там, где его нашли, около трёх месяцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».



Следственный комитет ведёт доследственную проверку по факту обнаружения накануне в овраге лесополосы на окраине Ефремова тела неизвестного мужчины.По словам старшего помощника СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «устанавливается личность погибшего. Он проверяется, в том числе, по сведениям о без вести пропавших лицах. По предварительным данным, тело мужчины пролежало там, где его нашли, около трёх месяцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».





Читать @gtrktula

















