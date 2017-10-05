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НОВОСТИ | Общество



05.10.2017 18:46 Общественная палата Тульской области прислушается к идеям студентов
Вести-Тула

Общественная палата Тульской области прислушается к идеям студентов

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Общественная палата и студенты Тульского госуниверситета теперь объединят свои усилия. Для молодых людей это будет бесценный опыт общения со специалистами, а для профессионалов - возможность услышать свежие, креативные идеи в разных сферах деятельности.

По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, «студент только тогда становится первоклассным специалистом, когда у него очень много практики. В вузе мы можем предоставить теорию, знания, а практику дает реальная работа, поэтому мы ищем площадки, на которых студент мог бы очень серьезно поработать. Заключаем договоры и с Городской Думой, и с Областной Думой. Важнейшим контактом является Общественная палата».

Соглашение осуществляется в рамках реализации программы Опорного университета. Учащиеся теперь смогут проходить практику и стажировку на площадке Общественной палаты, а также принимать участие в образовательных, научных и информационных мероприятиях.

Как отметил председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, «мы долго к этому шли. У нас большой опыт совместной деятельности, но когда он отражён в документе, то это более весомо и чётко определяет цели и задачи. Учиться никогда никому не поздно. Мы хотим, чтобы Общественная палата стала площадкой, где происходила бы передача опыта от профессионалов молодёжи, а от молодёжи – задор и искра. Только совместно сможем поднять и наш регион, и страну в целом».
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