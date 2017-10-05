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05.10.2017 17:04 В Тульской области пришлось продлить акцию «Внимание, переезд!» Вести-Тула





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Подобные меры позволили снизить количество ДТП и несчастных случаев. С 20 августа в Тульском регионе железнодорожники проинструктировали более 2500 водителей. Также было проведено внеплановое обследование, в ходе которого выявлено 96 недостатков в состоянии автодорог на подходах к переездам.



Акция «Внимание, переезд!» в Тульском регионе будет продлена до 20 октября. Связано это с тем, что автомобилисты систематически нарушают Правила дорожного движения. Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу, а также устраивать совместные с сотрудниками ГИБДД рейды на переездах.Подобные меры позволили снизить количество ДТП и несчастных случаев. С 20 августа в Тульском регионе железнодорожники проинструктировали более 2500 водителей. Также было проведено внеплановое обследование, в ходе которого выявлено 96 недостатков в состоянии автодорог на подходах к переездам.

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