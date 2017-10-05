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НОВОСТИ | Общество



05.10.2017 16:34 В Туле открылся Центр для одарённых детей
Вести-Тула

В Туле открылся Центр для одарённых детей

| фото |
В Тульской областной детской музыкальной школе имени Г. З. Райхеля состоялось торжественное открытие Центра для одаренных детей. Заниматься в нем смогут талантливые ребята - призеры фестивалей и конкурсов. Однако этот критерий хоть и основной, но не главный. По словам руководства центра, главная задача - мотивировать ребенка к серьезным занятиям музыкой.

Курс рассчитан на год, занятия будут проводиться два раза в месяц, уже набран класс из более чем 40 учеников. Заниматься с ними будут лучшие преподаватели Тульской области, а также столичных учебных заведений. В рамках учебного курса запланированы встречи и мастер-классы от известных российских музыкантов. Первым из них станет пианист Борис Березовский.

По словам директора детской музыкальной школы Игоря Лукопрова, «в Тульской области очень много талантливых, одаренных детей. Губернатором поставлена задача, чтобы каждый ребенок будь то в дальнем районе, будь то в Туле, имел доступ к передовым педагогическим технологиям. Чтобы он, пообщавшись с маститыми преподавателями и звездами эстрады в классическом направлении, имел мотивацию и знал, что он разовьется и в жизни выберет эту стезю».
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