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05.10.2017 13:17 В Управлении Росгвардии по Тульской области выбрали лучшую группу задержания Вести-Тула





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Заключительный этап по отработке объекта по сигналу «тревога» оказался самым зрелищным. Перед группами задержаний разворачивались ситуации, максимально приближенные к реальным: срабатывание сигнализации на охраняемом объекте, задержание преступника.



По итогам соревнований в командном первенстве победу одержала группа задержания Управления вневедомственной охраны по городу Туле. Победителям был вручен сертификат на получение служебного автомобиля. Всем призёрам конкурса были вручены медали, дипломы и памятные подарки.



Определена «Лучшая группа задержания» вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 10 лучших команд региона, вышедших в финал. В течение двух дней участники демонстрировали свои знания и навыки в служебной, медицинской, физической, огневой подготовке, вождении служебного автотранспорта.Заключительный этап по отработке объекта по сигналу «тревога» оказался самым зрелищным. Перед группами задержаний разворачивались ситуации, максимально приближенные к реальным: срабатывание сигнализации на охраняемом объекте, задержание преступника.По итогам соревнований в командном первенстве победу одержала группа задержания Управления вневедомственной охраны по городу Туле. Победителям был вручен сертификат на получение служебного автомобиля. Всем призёрам конкурса были вручены медали, дипломы и памятные подарки.

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