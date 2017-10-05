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|05.10.2017 12:18 Тульские школы вошли в топ-500 лучших в стране
|Вести-Тула
Стали известны лучшие школы России в 2017 году. Рейтинг подготовлен на основе исследования Московского центра непрерывного математического образования.
Тульский регион вошел в топ-500. Это следующие образовательные учреждения: Лицей №2 имени Слободского, центры образования 34, 38, 11, 46 в Туле и Новомосковский лицей. Лучшие 500 школ - это те, что показывают стабильно высокие образовательные результаты учащихся.
Лидерами стали «Президентский физико-математический лицей № 239» в Петербурге, «Республиканский лицей для одаренных детей» в Саранске и 179 школа Москвы.
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