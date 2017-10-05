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05.10.2017 12:05 В Тульской области суд признал врача виновной в смерти пациента Вести-Тула





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Не был установлен точный диагноз заболевания. Спустя несколько дней после поступления в больницу пациентка скончалась. Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год.



Суд вынес приговор в отношении врача. 55-летняя женщина признана виновной в причинении пациенту смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года в Алексине врач-терапевт при осмотре поступившей в больницу 74-летней женщины не предприняла необходимых лечебно-диагностических мероприятий.Не был установлен точный диагноз заболевания. Спустя несколько дней после поступления в больницу пациентка скончалась. Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год.

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