НОВОСТИ | Общество







05.10.2017 11:48 Тульская область удивила «Золотую осень» необычными обыденными товарами Татьяна Смирнова





| фото |



Главный акцент сделан на демонстрации экспортного потенциала отечественных предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Представлены и крупные агрохолдинги, и обычные фермеры. Регионы демонстрируют свои лучшие продукты питания: иркутские и карельские ягоды, калининградские шампиньоны, кабардино-балкарские яблоки, алтайские бальзамы и фито-чаи, адыгейский сыр, башкирский мёд и даже мордовское фуа-гра. Это далеко не полный перечень продукции, которую регионы привезли на выставку.



Коллективные стенды представили 47 субъектов Российской Федерации. Экспозиция Тульской области – в числе самых масштабных. Наш регион представил свои инвестиционные возможности и экспортный потенциал. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «у нас сейчас 15 крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на сумму 77 миллиардов рублей. Это позволит за два-три года создать порядка 4000 рабочих мест».



Тульская область удивляет необычными и в тоже время обыденными товарами: березовый квас, мясные биопродукты, сыры по итальянской технологии и, конечно, традиционные региональные лакомства – пряники и пастила.



Традиционно на «Золотой осени» подводят итоги отраслевых конкурсов и отмечают лучшие предприятия агропромышленной сферы. Тульские сельхозпроизводители уже не раз удостаивались почётных наград, а экспозиция региона из года в год удостаивается Гран-при выставки.



Овощи, фрукты, мед, консервы, деликатесы и даже техника. Из года в год «Золотая осень» подтверждает свой статус – настоящий праздник урожая. В этот раз в главном аграрном форуме страны принимают участие почти полторы тысячи предприятий из 70 регионов России и 15 стран мира.Главный акцент сделан на демонстрации экспортного потенциала отечественных предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Представлены и крупные агрохолдинги, и обычные фермеры. Регионы демонстрируют свои лучшие продукты питания: иркутские и карельские ягоды, калининградские шампиньоны, кабардино-балкарские яблоки, алтайские бальзамы и фито-чаи, адыгейский сыр, башкирский мёд и даже мордовское фуа-гра. Это далеко не полный перечень продукции, которую регионы привезли на выставку.Коллективные стенды представили 47 субъектов Российской Федерации. Экспозиция Тульской области – в числе самых масштабных. Наш регион представил свои инвестиционные возможности и экспортный потенциал. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «у нас сейчас 15 крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на сумму 77 миллиардов рублей. Это позволит за два-три года создать порядка 4000 рабочих мест».Тульская область удивляет необычными и в тоже время обыденными товарами: березовый квас, мясные биопродукты, сыры по итальянской технологии и, конечно, традиционные региональные лакомства – пряники и пастила.Традиционно на «Золотой осени» подводят итоги отраслевых конкурсов и отмечают лучшие предприятия агропромышленной сферы. Тульские сельхозпроизводители уже не раз удостаивались почётных наград, а экспозиция региона из года в год удостаивается Гран-при выставки.





Читать @gtrktula

















