Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



05.10.2017 11:48 Тульская область удивила «Золотую осень» необычными обыденными товарами
Татьяна Смирнова

Тульская область удивила «Золотую осень» необычными обыденными товарами

| фото |
Овощи, фрукты, мед, консервы, деликатесы и даже техника. Из года в год «Золотая осень» подтверждает свой статус – настоящий праздник урожая. В этот раз в главном аграрном форуме страны принимают участие почти полторы тысячи предприятий из 70 регионов России и 15 стран мира.

Главный акцент сделан на демонстрации экспортного потенциала отечественных предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Представлены и крупные агрохолдинги, и обычные фермеры. Регионы демонстрируют свои лучшие продукты питания: иркутские и карельские ягоды, калининградские шампиньоны, кабардино-балкарские яблоки, алтайские бальзамы и фито-чаи, адыгейский сыр, башкирский мёд и даже мордовское фуа-гра. Это далеко не полный перечень продукции, которую регионы привезли на выставку.

Коллективные стенды представили 47 субъектов Российской Федерации. Экспозиция Тульской области – в числе самых масштабных. Наш регион представил свои инвестиционные возможности и экспортный потенциал. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «у нас сейчас 15 крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на сумму 77 миллиардов рублей. Это позволит за два-три года создать порядка 4000 рабочих мест».

Тульская область удивляет необычными и в тоже время обыденными товарами: березовый квас, мясные биопродукты, сыры по итальянской технологии и, конечно, традиционные региональные лакомства – пряники и пастила.

Традиционно на «Золотой осени» подводят итоги отраслевых конкурсов и отмечают лучшие предприятия агропромышленной сферы. Тульские сельхозпроизводители уже не раз удостаивались почётных наград, а экспозиция региона из года в год удостаивается Гран-при выставки.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.