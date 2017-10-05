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НОВОСТИ | Общество



05.10.2017 11:11 Насколько успешно тульские школьники растят дерево знаний?
Татьяна Голубова

В центрах образования Тулы полным ходом идёт акция «Вырасти дерево знаний!»

| фото |
Настоящие тропики развернулись в Пролетарском округе Тулы. Здесь и экзотические бананы, и инжир, и гранаты - всё это своими руками выращивают юные воспитанники Центра образования №45.

Оранжерея на территории школы существует с 1994 года. Для ребят это настоящая отдушина после трудного учебного дня. У каждого здесь есть любимый уголок, ради которого юные озеленители готовы даже жертвовать компьютерами, телефонами и прочими благами нашего времени.

«Нам подарили семена и все необходимое для их выращивания - специальные стаканчики, питательную смесь для посадки. Когда наши деревья подрастут, мы посадим их в школьном дворе или парке, чтобы наш город стал еще красивее», - говорят дети.

Это сейчас оценить старания ребят невооруженным глазом тяжело, а уже через два года окрепшие и цветущие растения будут красоваться на территориях школ, парков и скверов.

«Мне очень симпатизирует эта акция, так как она действительно воспитывает гражданина. Если ребёнок начинает школьную жизнь с посадки растения, дерева, то ему не придёт в голову лишний раз сломать ветку», - поясняет директор Центра образования №45 Владимир Натаров.

А вот эти 20 туй украшают школу уже 23 года, в свое время их сажали учащиеся с трепетом и любовью, ни одна за это время не заболела. Преемники этой доброй традиции уступать не собираются, с любопытством и энтузиазмом берутся за лопатки и готовят новую цветущую смену.













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