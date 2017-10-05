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НОВОСТИ | Общество



05.10.2017 10:56 В Тульском цирке с успехом гастролируют «Баронеты»
Кира Черьевская

В Тульском цирке с успехом гастролируют «Баронеты»

| фото |
Трёхчасовое шоу, захватывающее дух. Все трюки артисты выполняют без страховки. В воздухе то парит Мальвина с Пьеро, то «Принцесса российского цирка» Татьяна Махортова. На манеже она блистает дважды.

Силовая пара Геворга и Андраника Вардонянов демонстрирует огромные возможности человеческого тела. На манеже они короли. И кто поспорит? Разве только остальные «Баронеты»?! Тула горячо принимает победителей и призёров всевозможных цирковых шоу и фестивалей.

Цыганская свадьба удивила всех! Медведи веселят публику и даже ездят верхом на лошади! Секретами дрессуры супруги Плотниковы охотно делятся. «Мы приходим на манеж не работать, а играть с ними. Из игры рождается трюк. Главное – вовремя его подметить и прикормить животное», - рассказал дрессировщик медведей шоу «Баронеты» Алексей Плотников.

В шоу «Баронеты» задействовано более 100 животных. Есть даже волки и лигры. Гастроли титулованной труппы расписаны на три года вперёд. В Туле артисты пробудут только до 15 октября Есть ещё шанс окунуться в мир сказок и фантазий.
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