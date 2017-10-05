НОВОСТИ | Общество







05.10.2017 10:41 В тульских школах ко второму инязу отнеслись без энтузиазма София Гафарова





| фото |



Как рассказал декан факультета иностранных языков Дмитрий Разоренов, «наши выпускники могут преподавать два языка: как английский, так немецкий или французский. И таких примеров очень много, когда выпускники, которые приходили, например, с французским, преподают в школе английский. И наоборот».



Однако в тульских школах без особого энтузиазма отнеслись ко второму иностранному. Всего в 15 процентах образовательных учреждениях есть новый предмет. И то это большинство школ с лингвистическим уклоном, где давно практикуется изучение нескольких языков. Так, в первой гимназии второй иностранный обязателен для гуманитарных классов.



По словам куратора кафедры иностранных языков гимназии №1 Веры Якушиной, «с пятого класса изучают второй иностранный язык в полном объёме, чтобы уметь общаться, грамотно оформлять письменную корреспонденцию».



Выделяется на изучение второго иностранного два часа в неделю, причем как дополнительное образование. Кстати, полиглотами здесь хотят стать и нелингвистические классы, выбирая вторым языком не только французский, немецкий, но китайский и итальянский. Родители пока поддерживают любопытство и рвение детей.



Усиление изучения иностранных языков должно развивать у детей память и интеллект – уверяли разработчики новшества. Но по силам ли это школьникам?



С 2020 года дети начнут сдавать третий обязательный ЕГЭ – иностранный язык. А изучение второго иностранного пока остается экспериментом.



Первое, чего опасались при введении второго иностранного в школах, это нехватки кадров. Английский язык давно занял лидирующие позиции не только в учебных программах, но и в выборе абитуриентов при поступлении в вузы. Так, в Тульском педагогическом в лучшем случае набирается одна группа с приоритетным французским и немецким языками. Все хотят быть учителями английского. Но при обучении удается создать лингвистический баланс.Как рассказал декан факультета иностранных языков Дмитрий Разоренов, «наши выпускники могут преподавать два языка: как английский, так немецкий или французский. И таких примеров очень много, когда выпускники, которые приходили, например, с французским, преподают в школе английский. И наоборот».Однако в тульских школах без особого энтузиазма отнеслись ко второму иностранному. Всего в 15 процентах образовательных учреждениях есть новый предмет. И то это большинство школ с лингвистическим уклоном, где давно практикуется изучение нескольких языков. Так, в первой гимназии второй иностранный обязателен для гуманитарных классов.По словам куратора кафедры иностранных языков гимназии №1 Веры Якушиной, «с пятого класса изучают второй иностранный язык в полном объёме, чтобы уметь общаться, грамотно оформлять письменную корреспонденцию».Выделяется на изучение второго иностранного два часа в неделю, причем как дополнительное образование. Кстати, полиглотами здесь хотят стать и нелингвистические классы, выбирая вторым языком не только французский, немецкий, но китайский и итальянский. Родители пока поддерживают любопытство и рвение детей.Усиление изучения иностранных языков должно развивать у детей память и интеллект – уверяли разработчики новшества. Но по силам ли это школьникам?С 2020 года дети начнут сдавать третий обязательный ЕГЭ – иностранный язык. А изучение второго иностранного пока остается экспериментом.





Читать @gtrktula

















