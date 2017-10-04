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04.10.2017 18:50 В Тульской области медикам начали предоставлять отремонтированное жильё Анастасия Октябрьская





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Подобное жильё предоставляется медицинским работникам по социальному найму, то есть на время их службы в том или ином медучреждении. Правда, муниципальное жильё муниципальному жилью рознь. Эта квартира в числе десяти других по области под ключ отремонтирована за счёт средств Фонда «Перспектива». Здесь заменены окна, система отопления, газовое оборудование, выровнены стены. Плюсом к свежему ремонту семье по поручению губернатора подарили и кухонный гарнитур с техникой.



Как сообщила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, «уже закончен ремонт в шести таких квартирах: две в Плавске, две в посёлке Арсеньево и две в Суворове. Четыре квартиры сейчас в стадии ремонта в городе Ефремове».



Людмила и Ярослав теперь пополнят ряды Скуратовской амбулатории в Чернском районе. А точнее – полностью её укомплектуют. Четыре года кабинеты этого отдалённого медпункта пустовали и почти полторы тысячи человек оставались без медицинской помощи.



На одном из совещаний губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что «остро стоит проблема в регионе по нехватке врачей. Особенно это касается наших муниципальных районов. Одна из мер, которые направлены на решение кадрового вопроса, - предоставление жилья».



Правда, предоставляться и ремонтироваться подобное жильё должно не на спонсорские деньги – пояснил глава региона. И дал поручение в кротчайшие сроки с Министерством финансов проработать этот вопрос и предусмотреть средства в региональном бюджете.



И Тишка робко побежал осматривать свои первые апартаменты. Делить их будет четвероногий малыш с семьёй Несвит – Людмилой, Ярославом и их сыном Павлом. «Мы приехали из Стаханова Луганской области. Предварительно разговаривали с главврачом насчёт квартиры, и нам было обещано муниципальное жильё», – рассказала Людмила Несвит.Подобное жильё предоставляется медицинским работникам по социальному найму, то есть на время их службы в том или ином медучреждении. Правда, муниципальное жильё муниципальному жилью рознь. Эта квартира в числе десяти других по области под ключ отремонтирована за счёт средств Фонда «Перспектива». Здесь заменены окна, система отопления, газовое оборудование, выровнены стены. Плюсом к свежему ремонту семье по поручению губернатора подарили и кухонный гарнитур с техникой.Как сообщила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, «уже закончен ремонт в шести таких квартирах: две в Плавске, две в посёлке Арсеньево и две в Суворове. Четыре квартиры сейчас в стадии ремонта в городе Ефремове».Людмила и Ярослав теперь пополнят ряды Скуратовской амбулатории в Чернском районе. А точнее – полностью её укомплектуют. Четыре года кабинеты этого отдалённого медпункта пустовали и почти полторы тысячи человек оставались без медицинской помощи.На одном из совещаний губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что «остро стоит проблема в регионе по нехватке врачей. Особенно это касается наших муниципальных районов. Одна из мер, которые направлены на решение кадрового вопроса, - предоставление жилья».Правда, предоставляться и ремонтироваться подобное жильё должно не на спонсорские деньги – пояснил глава региона. И дал поручение в кротчайшие сроки с Министерством финансов проработать этот вопрос и предусмотреть средства в региональном бюджете.







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