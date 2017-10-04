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04.10.2017 16:42 «Лето в парках» сменила... осень Вести-Тула





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Так, для тех, кому за, ждут приятные встречи под хорошо знакомые мелодии и возможность, вспомнив молодость, потанцевать. Для самых юных посетителей приготовлена красочная интерактивная программа. С полным её перечнем, а также временем проведения, можно ознакомиться на сайте «Тульских парков», и, конечно же, на афишах, расположенных на территории зон отдыха.



Как рассказала руководитель сектора по связям с общественностью и СМИ ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «в Центральном парке в детском городке работает интерактивный театр-музей сказки, где всем маленьким посетителям в увлекательной форме рассказывают о русских сказках. Своя программа для детей начинается по выходным в 12 часов на эстраде. В 15 часов открывается танцплощадка для тех, кому за».



Самые популярные зоны отдыха, переодевшись в багряно-желтые наряды, приглашают туляков на новую программу. Осень - не повод хандрить и сидеть по выходным у телевизора. Организаторы разработали сразу несколько интерактивных занятий, рассчитанных на разные возрасты.Так, для тех, кому за, ждут приятные встречи под хорошо знакомые мелодии и возможность, вспомнив молодость, потанцевать. Для самых юных посетителей приготовлена красочная интерактивная программа. С полным её перечнем, а также временем проведения, можно ознакомиться на сайте «Тульских парков», и, конечно же, на афишах, расположенных на территории зон отдыха.Как рассказала руководитель сектора по связям с общественностью и СМИ ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «в Центральном парке в детском городке работает интерактивный театр-музей сказки, где всем маленьким посетителям в увлекательной форме рассказывают о русских сказках. Своя программа для детей начинается по выходным в 12 часов на эстраде. В 15 часов открывается танцплощадка для тех, кому за».





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