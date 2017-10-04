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04.10.2017 15:44 Под Тулой мужчина погиб при попытке похитить провода Вести-Тула





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По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «получены данные, что мужчина скончался во время попытки похитить электрические провода. Рядом с телом обнаружен фрагмент уже срезанного провода и приспособление для подъёма на столб – монтёрские когти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».



В Ленинском районе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины от поражения электрическим током. Тело 45-летнего местного жителя было обнаружено на территории заброшенной птицефабрики.По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «получены данные, что мужчина скончался во время попытки похитить электрические провода. Рядом с телом обнаружен фрагмент уже срезанного провода и приспособление для подъёма на столб – монтёрские когти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».





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