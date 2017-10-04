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04.10.2017 14:55 В Туле отметили 85 годовщину со дня образования гражданской обороны России Вести-Тула





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Гражданская оборона постоянно совершенствуется, чтобы оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации. По словам заместителя губернатора Тульской области Александра Сорокина, «система гражданской обороны в наши дни – это система, обладающая огромным материально-техническим потенциалом. Сложно сравнивать то, что было, и то, что есть сейчас: средства связи, оповещения, датчики, контрольно-измерительные приборы, средства индивидуальной, коллективной защиты. Но главное богатство, сила системы гражданской обороны – люди».



В Главном управлении МЧС России по Тульской области отметили 85-ую годовщину со дня образования гражданской обороны России и вручили награды лучшим из лучших. Сегодня гражданская оборона Российской Федерации - это мощная система, которая включает в себя огромный материальный, технический и кадровый потенциал. Среди основных задач - обеспечение безопасности государства и граждан от различных угроз.Гражданская оборона постоянно совершенствуется, чтобы оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации. По словам заместителя губернатора Тульской области Александра Сорокина, «система гражданской обороны в наши дни – это система, обладающая огромным материально-техническим потенциалом. Сложно сравнивать то, что было, и то, что есть сейчас: средства связи, оповещения, датчики, контрольно-измерительные приборы, средства индивидуальной, коллективной защиты. Но главное богатство, сила системы гражданской обороны – люди».







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