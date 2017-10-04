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04.10.2017 12:32 В Донском мошенница «из водоканала» обманула пенсионерку Вести-Тула





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В связи с этим она требовала по 5000 рублей с квартиры. Попалась на уловки мошенницы 81-летняя пенсионерка. Сейчас полицейские разыскивают обманщицу и предупреждают о том, чтобы граждане не забывали требовать документы у незнакомцев и проверять их данные в тех организациях, которые они называют.



Сотрудники полиции обращают внимание сразу на несколько фактов мошенничества, которые зарегистрированы на территории Тульской области. Так, в Донском неизвестная, представляясь работницей водоканала, ходила по квартирам и сообщала жителям, что в их доме установлен общедомовой фильтр для воды.В связи с этим она требовала по 5000 рублей с квартиры. Попалась на уловки мошенницы 81-летняя пенсионерка. Сейчас полицейские разыскивают обманщицу и предупреждают о том, чтобы граждане не забывали требовать документы у незнакомцев и проверять их данные в тех организациях, которые они называют.

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