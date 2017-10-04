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НОВОСТИ | Общество



04.10.2017 11:05 Тульская область улучшила позицию в рейтинге эффективности налоговой политики
Вести-Тула

Тульская область улучшила позицию в рейтинге эффективности налоговой политики

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Тульская область заняла 13-е место среди всех субъектов России в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с 2015 годом. Среди регионов ЦФО - наш на третьем месте после Москвы и Московской области.

Такие данные были представлены на втором Московском финансовом форуме, который проводился Министерством финансов России. При составлении рейтинга в расчёт брались такие критерии, как введение в регионе налога на имущество организаций и физических лиц от кадастровой стоимости, величина стоимости патента для иностранных граждан, размер ставок транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил, наличие налоговых льгот и прочее.











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