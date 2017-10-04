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|04.10.2017 10:40 Житель Кимовска избил фельдшера скорой помощи: подробности
|Алина Фурсенко
Ее едва не перевешивает медицинский чемоданчик. Невысокая, хрупкая Татьяна Субботина в свои 24 осознанно пошла в скорую, но, отправляясь на вызов пятничным вечером, не думала, что у пациентки, нуждающейся в ее помощи, может быть весьма недружелюбный сосед.
«Когда мы подошли к подъезду, он с нами поздоровался, а потом начал нецензурно выражаться», - рассказывает фельдшер. Насторожилась девушка уже тогда и поспешила на вызов – к 81-летней Валентине Федоровне, которая жаловалась на сердце. «Ударил по голове девочку. Он такой - напьется если, то по лестнице идет песни поет, пляшет, матерится, но я вам честно скажу - он никогда никого не ударял», - говорит Валентина Феклисова.
Спросить лично, чем был спровоцирован конфликт, не получилось – Николай то ли не был дома, то ли просто не открыл. 64-летний сосед Валентины Федоровны слывет в округе человеком одиноким и неконфликтным. Ну, выпьет, с кем не бывает. Что нашло в этот раз, никто объяснить не может.
«Я думал, что так разойдется, но пришлось выйти и вмешаться», - вспоминает водитель скорой помощи Игорь Галкин. Более старшие коллеги сетуют – промолчи Татьяна, и обошлось бы без травм. Однако потока нецензурных оскорблений девушка не выдержала и сделала замечание.
По словам Татьяны Субботиной, «ударил изначально с головы по носу, а потом, когда подбежал и схватил его, ударил несколько раз по спине. Затем он пытался извиниться, но я вызвала полицию. И тогда он пригрозил расправиться дальше».
И теперь за эти слова, как и за нанесенные побои, мужчине придется ответить. «Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела нам для производства дальнейшего расследования, поскольку это событие имеет особую общественную значимость», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская.
Всего по России за год зафиксировано более 1200 фактов нападения на медработников, в среднем один-два подобных инцидента в месяц происходит в каждом регионе страны. Однако законопроект о защите медработников, который ужесточит ответственность, принят пока только в первом чтении. Специалисты готовят поправки. «В поправках сделали упор на то, чтобы ответственность несли правонарушители за то, что посягают на здоровье и жизнь врача. За нанесение легких телесных повреждений, за угрозы убийством человек будет облагаться штрафом или лишением свободы на 15 суток», - рассказала врач-психиатр, член Общероссийского народного фронта Тульской области Олеся Курбатова.
Штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав предусматривается и для тех, кто препятствует проезду скорой помощи к пациентам. Дополнительная охрана в экипаже скорой, конечно, утопия, понимают медики, но надеются, что когда наказание станет суровей, желающих сорвать свою злость на врачах станет меньше.
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