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04.10.2017 10:40 Житель Кимовска избил фельдшера скорой помощи: подробности Алина Фурсенко





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«Когда мы подошли к подъезду, он с нами поздоровался, а потом начал нецензурно выражаться», - рассказывает фельдшер. Насторожилась девушка уже тогда и поспешила на вызов – к 81-летней Валентине Федоровне, которая жаловалась на сердце. «Ударил по голове девочку. Он такой - напьется если, то по лестнице идет песни поет, пляшет, матерится, но я вам честно скажу - он никогда никого не ударял», - говорит Валентина Феклисова.



Спросить лично, чем был спровоцирован конфликт, не получилось – Николай то ли не был дома, то ли просто не открыл. 64-летний сосед Валентины Федоровны слывет в округе человеком одиноким и неконфликтным. Ну, выпьет, с кем не бывает. Что нашло в этот раз, никто объяснить не может.



«Я думал, что так разойдется, но пришлось выйти и вмешаться», - вспоминает водитель скорой помощи Игорь Галкин. Более старшие коллеги сетуют – промолчи Татьяна, и обошлось бы без травм. Однако потока нецензурных оскорблений девушка не выдержала и сделала замечание.



По словам Татьяны Субботиной, «ударил изначально с головы по носу, а потом, когда подбежал и схватил его, ударил несколько раз по спине. Затем он пытался извиниться, но я вызвала полицию. И тогда он пригрозил расправиться дальше».



И теперь за эти слова, как и за нанесенные побои, мужчине придется ответить. «Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела нам для производства дальнейшего расследования, поскольку это событие имеет особую общественную значимость», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская.



Всего по России за год зафиксировано более 1200 фактов нападения на медработников, в среднем один-два подобных инцидента в месяц происходит в каждом регионе страны. Однако законопроект о защите медработников, который ужесточит ответственность, принят пока только в первом чтении. Специалисты готовят поправки. «В поправках сделали упор на то, чтобы ответственность несли правонарушители за то, что посягают на здоровье и жизнь врача. За нанесение легких телесных повреждений, за угрозы убийством человек будет облагаться штрафом или лишением свободы на 15 суток», - рассказала врач-психиатр, член Общероссийского народного фронта Тульской области Олеся Курбатова.



Штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав предусматривается и для тех, кто препятствует проезду скорой помощи к пациентам. Дополнительная охрана в экипаже скорой, конечно, утопия, понимают медики, но надеются, что когда наказание станет суровей, желающих сорвать свою злость на врачах станет меньше.



Ее едва не перевешивает медицинский чемоданчик. Невысокая, хрупкая Татьяна Субботина в свои 24 осознанно пошла в скорую, но, отправляясь на вызов пятничным вечером, не думала, что у пациентки, нуждающейся в ее помощи, может быть весьма недружелюбный сосед.«Когда мы подошли к подъезду, он с нами поздоровался, а потом начал нецензурно выражаться», - рассказывает фельдшер. Насторожилась девушка уже тогда и поспешила на вызов – к 81-летней Валентине Федоровне, которая жаловалась на сердце. «Ударил по голове девочку. Он такой - напьется если, то по лестнице идет песни поет, пляшет, матерится, но я вам честно скажу - он никогда никого не ударял», - говорит Валентина Феклисова.Спросить лично, чем был спровоцирован конфликт, не получилось – Николай то ли не был дома, то ли просто не открыл. 64-летний сосед Валентины Федоровны слывет в округе человеком одиноким и неконфликтным. Ну, выпьет, с кем не бывает. Что нашло в этот раз, никто объяснить не может.«Я думал, что так разойдется, но пришлось выйти и вмешаться», - вспоминает водитель скорой помощи Игорь Галкин. Более старшие коллеги сетуют – промолчи Татьяна, и обошлось бы без травм. Однако потока нецензурных оскорблений девушка не выдержала и сделала замечание.По словам Татьяны Субботиной, «ударил изначально с головы по носу, а потом, когда подбежал и схватил его, ударил несколько раз по спине. Затем он пытался извиниться, но я вызвала полицию. И тогда он пригрозил расправиться дальше».И теперь за эти слова, как и за нанесенные побои, мужчине придется ответить. «Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела нам для производства дальнейшего расследования, поскольку это событие имеет особую общественную значимость», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская.Всего по России за год зафиксировано более 1200 фактов нападения на медработников, в среднем один-два подобных инцидента в месяц происходит в каждом регионе страны. Однако законопроект о защите медработников, который ужесточит ответственность, принят пока только в первом чтении. Специалисты готовят поправки. «В поправках сделали упор на то, чтобы ответственность несли правонарушители за то, что посягают на здоровье и жизнь врача. За нанесение легких телесных повреждений, за угрозы убийством человек будет облагаться штрафом или лишением свободы на 15 суток», - рассказала врач-психиатр, член Общероссийского народного фронта Тульской области Олеся Курбатова.Штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав предусматривается и для тех, кто препятствует проезду скорой помощи к пациентам. Дополнительная охрана в экипаже скорой, конечно, утопия, понимают медики, но надеются, что когда наказание станет суровей, желающих сорвать свою злость на врачах станет меньше.







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