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04.10.2017 09:29 Чемпионат «Абилимпикс» призван помочь трудоустроить инвалидов София Гафарова





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Дать возможность ребятам проявить себя, получить профессиональный опыт и найти достойную работу - и есть задачи конкурса. Так, в прошлом году на национальном чемпионате «Абилимпикс» лучшим токарем числового программного управления стал туляк Владимир Коршунов.



Вопрос о поддержке в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями стоит на контроле у губернатора. В частности судьба двух предприятий «Квант» и «Низвольт», где работают инвалиды. Производства себя не окупают, оборудование устарело.



«Первое, что мы сейчас делаем помимо обеспечения заказов, это возможность применения закона о квотировании сточки зрения аренды рабочих мест. Те работодатели, которые не желают создавать места на своем предприятии, могут оплатить рабочее место на данном инвалидском предприятии, компенсировав затраты», - сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.



Только треть людей с ограниченными возможностями здоровья на сегодня в регионе трудоустроены. Но, как заверил министр труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, до конца этого года их станет значительно больше, работой обеспечат 40 процентов желающих.



С не совсем привычного исполнения гимна началось открытие Первого регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью. На языке жестов текст звучал особенно эмоционально. Собственно, как и сам конкурс обещал интересные соревнования. Всего 50 участников будут состязаться в девяти компетенциях, таких как «Токарные работы», «Малярное дело», «Портной».Дать возможность ребятам проявить себя, получить профессиональный опыт и найти достойную работу - и есть задачи конкурса. Так, в прошлом году на национальном чемпионате «Абилимпикс» лучшим токарем числового программного управления стал туляк Владимир Коршунов.Вопрос о поддержке в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями стоит на контроле у губернатора. В частности судьба двух предприятий «Квант» и «Низвольт», где работают инвалиды. Производства себя не окупают, оборудование устарело.«Первое, что мы сейчас делаем помимо обеспечения заказов, это возможность применения закона о квотировании сточки зрения аренды рабочих мест. Те работодатели, которые не желают создавать места на своем предприятии, могут оплатить рабочее место на данном инвалидском предприятии, компенсировав затраты», - сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.Только треть людей с ограниченными возможностями здоровья на сегодня в регионе трудоустроены. Но, как заверил министр труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, до конца этого года их станет значительно больше, работой обеспечат 40 процентов желающих.





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