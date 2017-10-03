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03.10.2017 18:36 Более 20 тульских учителей получили награды из рук губернатора Татьяна Голубова, Елена Панова





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«Математика – это не только подсчет, это еще и логика рассуждения, пространственное воображение. Она нужна и в гуманитарных науках. Недаром считается, что математика – царица всех наук», - говорит учитель математики, заместитель директора ЦО «Средняя школа №16» пос. Первомайский Галина Бугакова.



В школе Галина Борисовна – почти 30 лет. Чтобы посчитать всех своих выпускников, приходится подключить математику. Теперь к доске выходят дети ее первых учеников.



Любовь учеников хоть и главный, но не единственный подарок. В Городском концертном зале знак «Почетный работник образования» и благодарность Галине Борисовне вручил губернатор Тульской области. В этот раз наград были удостоены 23 педагога. Всего же в нашем регионе свой профессиональный праздник отметят более 20 тысяч учителей.



По словам главы региона Алексея Дюмина, «школьники и студенты продолжают добиваться успехов на олимпиадах и конкурсах как регионального, всероссийского, так и международного уровня. Все это, конечно же, ваша заслуга! В моей семье этот праздник тоже очень почитаемый, любимый – у меня мама в прошлом учительница».



Учителем Галина Борисовна стала исключительно по призванию. Вспоминает, что еще в школе ей нравилось объяснять одноклассникам непонятные задания. Впрочем, каждый из сидящих в зале пришел в профессию по зову души и сердца. Ведь без любви школьный роман точно не получится.



В этот предпраздничный день учитель Галина Бугакова как обычно на работе. От звонка до звонка. И переживает, что для съемки приходится прерывать урок. Учебный процесс не любит вмешательств. Тем более, в математику. Программа каждый год становится сложнее и объемнее. Раньше выпускные экзамены включали всего шесть заданий, теперь не только увеличилось их количество, но уровень стал олимпиадным.«Математика – это не только подсчет, это еще и логика рассуждения, пространственное воображение. Она нужна и в гуманитарных науках. Недаром считается, что математика – царица всех наук», - говорит учитель математики, заместитель директора ЦО «Средняя школа №16» пос. Первомайский Галина Бугакова.В школе Галина Борисовна – почти 30 лет. Чтобы посчитать всех своих выпускников, приходится подключить математику. Теперь к доске выходят дети ее первых учеников.Любовь учеников хоть и главный, но не единственный подарок. В Городском концертном зале знак «Почетный работник образования» и благодарность Галине Борисовне вручил губернатор Тульской области. В этот раз наград были удостоены 23 педагога. Всего же в нашем регионе свой профессиональный праздник отметят более 20 тысяч учителей.По словам главы региона Алексея Дюмина, «школьники и студенты продолжают добиваться успехов на олимпиадах и конкурсах как регионального, всероссийского, так и международного уровня. Все это, конечно же, ваша заслуга! В моей семье этот праздник тоже очень почитаемый, любимый – у меня мама в прошлом учительница».Учителем Галина Борисовна стала исключительно по призванию. Вспоминает, что еще в школе ей нравилось объяснять одноклассникам непонятные задания. Впрочем, каждый из сидящих в зале пришел в профессию по зову души и сердца. Ведь без любви школьный роман точно не получится.





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