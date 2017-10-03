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03.10.2017 17:58 Причиной смерти ребёнка в детсаду стала аномалия сердца? Вести-Тула





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Окончательная причина будет установлена после проведения всех необходимых исследований. Кроме того, Следственный комитет проверит появившуюся в интернете информацию о том, что сотрудники детского сада не вызвали скорую помощь и не сообщили о случившемся его матери.



Появились подробности о смерти двухлетнего малыша в детском саду в посёлке Косая Гора 2 октября. По предварительным данным, после дневного сна воспитатель подошла к ребёнку, чтобы его разбудить, и заметила, что он не подаёт признаков жизни. В ходе проверки Следственным комитетом России по Тульской области выяснилось, что, предположительно, к смерти ребёнка привела аномалия сердца.Окончательная причина будет установлена после проведения всех необходимых исследований. Кроме того, Следственный комитет проверит появившуюся в интернете информацию о том, что сотрудники детского сада не вызвали скорую помощь и не сообщили о случившемся его матери.

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