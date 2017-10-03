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03.10.2017 17:21 В Тульской области стартовал чемпионат профмастерства людей с инвалидностью Вести-Тула





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Цель - привлечь внимание работодателей к вопросам трудоустройства инвалидов. Ко всероссийскому движению «Абилимпикс» Тульская область присоединилась в прошлом году. Одним из победителей тогда стал Владимир Коршунов, его признали лучшим токарем.



«Работаю на заводе токарем третьего разряда. Вначале было тяжело, когда начинал на станке с ЧПУ, но потом освоил и перешел в другой цех», - рассказал Владимир.



Впервые в Тульской области стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об участии в нем заявили 50 ребят из специализированных учреждений. В конкурсе восемь номинаций, среди них такие как «Токарные работы», «Малярное дело», «Портной» и прочие.Цель - привлечь внимание работодателей к вопросам трудоустройства инвалидов. Ко всероссийскому движению «Абилимпикс» Тульская область присоединилась в прошлом году. Одним из победителей тогда стал Владимир Коршунов, его признали лучшим токарем.«Работаю на заводе токарем третьего разряда. Вначале было тяжело, когда начинал на станке с ЧПУ, но потом освоил и перешел в другой цех», - рассказал Владимир.







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