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03.10.2017 16:43 До Тулы докатилась волна популярности китайской живописи Елена Панова





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Заслуженный художник России Александр Майоров рассказал, что «китайское, японское, восточное искусство оказало серьезное влияние на развитие стиля модерн – последнего великого стиля. В китайской живописи всегда присутствует природа, единение с ней человека».



У этой выставки особый высокий статус. Весной губернатор Алексей Дюмин ездил в Китай с деловым визитом. А летом делегация из Поднебесной посетила Тулу. На встречах речь шла, в том числе, и о культурном сотрудничестве. Для участия в проекте отобрали работы 17 художников. Все они работают в стиле традиционной живописи гохуа, которая напоминают каллиграфию. Именно поэтому говорят: европейцы рассматривают картины, а китайцы их читают.



Как рассказал председатель Китайской ассоциации художников Лю Давэй, «все картины мы пишем особыми кисточками, это отличается от русской техники живописи, пишем не на холсте, а на особой бумаге сюань, тушью. Рисуем китайских персонажей, пейзажи не только Китая, но и всего мира».



Китайское искусство не любит внешних вторжений. Но сами художники признаются, что русская школа живописи оказала большое влияние на их творчество. А полотна Сурикова, Левитана, Серова завораживают. Экспозиция в Выставочном зале продлится всего две недели.



Утонченная и изящная, с глубокой философией. Это о китайской живописи. Возле любой работы можно стоять по нескольку минут, изображение будет раскрываться как бутон, показывая новые детали. Китайцы любят аллегории. Вот человек выглядывает из квадрата, картина называется «Первая встреча». Также же и мы присматриваемся к незнакомцам.Заслуженный художник России Александр Майоров рассказал, что «китайское, японское, восточное искусство оказало серьезное влияние на развитие стиля модерн – последнего великого стиля. В китайской живописи всегда присутствует природа, единение с ней человека».У этой выставки особый высокий статус. Весной губернатор Алексей Дюмин ездил в Китай с деловым визитом. А летом делегация из Поднебесной посетила Тулу. На встречах речь шла, в том числе, и о культурном сотрудничестве. Для участия в проекте отобрали работы 17 художников. Все они работают в стиле традиционной живописи гохуа, которая напоминают каллиграфию. Именно поэтому говорят: европейцы рассматривают картины, а китайцы их читают.Как рассказал председатель Китайской ассоциации художников Лю Давэй, «все картины мы пишем особыми кисточками, это отличается от русской техники живописи, пишем не на холсте, а на особой бумаге сюань, тушью. Рисуем китайских персонажей, пейзажи не только Китая, но и всего мира».Китайское искусство не любит внешних вторжений. Но сами художники признаются, что русская школа живописи оказала большое влияние на их творчество. А полотна Сурикова, Левитана, Серова завораживают. Экспозиция в Выставочном зале продлится всего две недели.







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