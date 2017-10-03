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03.10.2017 16:12 В Тульской области организована «горячая линия» по вопросам отопления Вести-Тула





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По «телефону доверия» губернатора 8-800-200-71-02 жители могут получить консультацию о запуске тепла в каждом муниципальном образовании или конкретном многоквартирном доме. Также по этому номеру можно оставить свои замечания по качеству начавшегося отопительного сезона.



Батареи топят слабо или вовсе в дом тепло до сих пор не дали? По поручению главы Тульского региона Алексея Дюмина организована «горячая линия» по вопросам отопления.По «телефону доверия» губернатора 8-800-200-71-02 жители могут получить консультацию о запуске тепла в каждом муниципальном образовании или конкретном многоквартирном доме. Также по этому номеру можно оставить свои замечания по качеству начавшегося отопительного сезона.

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