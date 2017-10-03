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|03.10.2017 15:23 В свой праздник тульские омоновцы не пропустили тренировку
|Алексей Ерёмин
Обычный день сотрудника ОМОНа – это различные многочасовые тренировки. И так день за днём, чтобы в нужный момент выполнить необходимые для спасения чьей-то жизни действия быстро и чётко. Но даже этим крепким парням иногда требуется психологическая разгрузка. Впрочем, слабонервных или неуравновешенных в их рядах, как показывает практика, нет.
Старший психолог ОМОН Галина Еленская рассказала, что «на помощь приходит кабинет психоэмоциональной релаксации. Здесь можно отдохнуть, восстановить силы, чтобы эффективно нести службу. Мы обязательно отслеживаем психоэмоциональное состояние и помогаем, если есть сбои».
Это только кажется, что работа омоновцев сплошные выезды и задержания. На самом деле львиную долю времени занимает отработка необходимых навыков, а в спортзале все равны.
Каждый день сотрудников подразделения проходит по заранее составленному расписанию. В графике тренировки по высотной, боевой, силовой подготовке, прохождению усложненной полосы препятствий. Непрерывные тренировки проходят и четвероногие бойцы.
Служба бойца ОМОНа далеко не безопасна, у него нет права на ошибку или досадную случайность. Все приходится делать быстро, решения принимать за доли секунды. Поэтому даже свой профессиональный праздник они проводят строго в соответствии с графиком тренировок.
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