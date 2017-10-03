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03.10.2017 15:23 В свой праздник тульские омоновцы не пропустили тренировку Алексей Ерёмин





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Старший психолог ОМОН Галина Еленская рассказала, что «на помощь приходит кабинет психоэмоциональной релаксации. Здесь можно отдохнуть, восстановить силы, чтобы эффективно нести службу. Мы обязательно отслеживаем психоэмоциональное состояние и помогаем, если есть сбои».



Это только кажется, что работа омоновцев сплошные выезды и задержания. На самом деле львиную долю времени занимает отработка необходимых навыков, а в спортзале все равны.



Каждый день сотрудников подразделения проходит по заранее составленному расписанию. В графике тренировки по высотной, боевой, силовой подготовке, прохождению усложненной полосы препятствий. Непрерывные тренировки проходят и четвероногие бойцы.



Служба бойца ОМОНа далеко не безопасна, у него нет права на ошибку или досадную случайность. Все приходится делать быстро, решения принимать за доли секунды. Поэтому даже свой профессиональный праздник они проводят строго в соответствии с графиком тренировок.



Обычный день сотрудника ОМОНа – это различные многочасовые тренировки. И так день за днём, чтобы в нужный момент выполнить необходимые для спасения чьей-то жизни действия быстро и чётко. Но даже этим крепким парням иногда требуется психологическая разгрузка. Впрочем, слабонервных или неуравновешенных в их рядах, как показывает практика, нет.Старший психолог ОМОН Галина Еленская рассказала, что «на помощь приходит кабинет психоэмоциональной релаксации. Здесь можно отдохнуть, восстановить силы, чтобы эффективно нести службу. Мы обязательно отслеживаем психоэмоциональное состояние и помогаем, если есть сбои».Это только кажется, что работа омоновцев сплошные выезды и задержания. На самом деле львиную долю времени занимает отработка необходимых навыков, а в спортзале все равны.Каждый день сотрудников подразделения проходит по заранее составленному расписанию. В графике тренировки по высотной, боевой, силовой подготовке, прохождению усложненной полосы препятствий. Непрерывные тренировки проходят и четвероногие бойцы.Служба бойца ОМОНа далеко не безопасна, у него нет права на ошибку или досадную случайность. Все приходится делать быстро, решения принимать за доли секунды. Поэтому даже свой профессиональный праздник они проводят строго в соответствии с графиком тренировок.





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