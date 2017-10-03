Тульская набережная:
Проект-адреналин
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.10.2017 15:23 В свой праздник тульские омоновцы не пропустили тренировку
Алексей Ерёмин

Обычный день сотрудника ОМОНа – это различные многочасовые тренировки

| фото |
Обычный день сотрудника ОМОНа – это различные многочасовые тренировки. И так день за днём, чтобы в нужный момент выполнить необходимые для спасения чьей-то жизни действия быстро и чётко. Но даже этим крепким парням иногда требуется психологическая разгрузка. Впрочем, слабонервных или неуравновешенных в их рядах, как показывает практика, нет.

Старший психолог ОМОН Галина Еленская рассказала, что «на помощь приходит кабинет психоэмоциональной релаксации. Здесь можно отдохнуть, восстановить силы, чтобы эффективно нести службу. Мы обязательно отслеживаем психоэмоциональное состояние и помогаем, если есть сбои».

Это только кажется, что работа омоновцев сплошные выезды и задержания. На самом деле львиную долю времени занимает отработка необходимых навыков, а в спортзале все равны.

Каждый день сотрудников подразделения проходит по заранее составленному расписанию. В графике тренировки по высотной, боевой, силовой подготовке, прохождению усложненной полосы препятствий. Непрерывные тренировки проходят и четвероногие бойцы.

Служба бойца ОМОНа далеко не безопасна, у него нет права на ошибку или досадную случайность. Все приходится делать быстро, решения принимать за доли секунды. Поэтому даже свой профессиональный праздник они проводят строго в соответствии с графиком тренировок.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.