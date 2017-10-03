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03.10.2017 15:00 «Газпром» подарил спортплощадку детям из посёлка Победа Вести-Тула





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«Действительно нужный, важный объект, особенно для детей, - сказал глава региона. – Занимайтесь спортом, любите спорт! Играйте в футбол, баскетбол, волейбол, ну и, конечно, хоккей не забывайте. Желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас всё получалось, новых вам побед!».



По словам заместителя директора по капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолия Еркулова, «для «Газпрома» как социально ответственной компании – большая честь в этом прославленном регионе развивать и строить спортивные объекты. Я абсолютно уверен в том, что эта площадка – еще один шаг, чтобы новое поколение выросло здоровым, сильным, уверенным в будущем».



В поселке Победа Большой Тулы появилась первая спортивная площадка по программе «Газпром – детям», всего же по проекту до конца года планируется установить 12 площадок. Участие в церемонии открытия принял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В этот же день был сыгран первый футбольный матч между сборными командами Центра образования №26.«Действительно нужный, важный объект, особенно для детей, - сказал глава региона. – Занимайтесь спортом, любите спорт! Играйте в футбол, баскетбол, волейбол, ну и, конечно, хоккей не забывайте. Желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас всё получалось, новых вам побед!».По словам заместителя директора по капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолия Еркулова, «для «Газпрома» как социально ответственной компании – большая честь в этом прославленном регионе развивать и строить спортивные объекты. Я абсолютно уверен в том, что эта площадка – еще один шаг, чтобы новое поколение выросло здоровым, сильным, уверенным в будущем».





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