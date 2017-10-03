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03.10.2017 12:37 Пьяный житель Кимовска напал на бригаду скорой помощи Вести-Тула





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По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «он стал требовать, чтобы сотрудники медицинской службы скорее уехали, после чего неожиданно нанес удар головой в переносицу молодой женщине-фельдшеру, а затем несколько ударов ей же по спине. Свои противоправные действия мужчина прекратил только после вмешательства водителя машины скорой помощи.



Сотрудники медслужбы находились на вызове в белых халатах, но мужчину это не остановило. Проводятся следственные действия. Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела Следственному управлению для дальнейшего расследования, так как событие имеет общественную значимость».



В Кимовске на фельдшера скорой помощи было совершено нападение. Инцидент произошел 29 сентября у подъезда одного из многоквартирных домов. Бригада прибыла на вызов к пожилой женщине. После оказания ей помощи медики вышли на улицу. У подъезда к ним подошел нетрезвый 63-летний местный житель.По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «он стал требовать, чтобы сотрудники медицинской службы скорее уехали, после чего неожиданно нанес удар головой в переносицу молодой женщине-фельдшеру, а затем несколько ударов ей же по спине. Свои противоправные действия мужчина прекратил только после вмешательства водителя машины скорой помощи.Сотрудники медслужбы находились на вызове в белых халатах, но мужчину это не остановило. Проводятся следственные действия. Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела Следственному управлению для дальнейшего расследования, так как событие имеет общественную значимость».







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