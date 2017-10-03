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|03.10.2017 12:37 Пьяный житель Кимовска напал на бригаду скорой помощи
|Вести-Тула
В Кимовске на фельдшера скорой помощи было совершено нападение. Инцидент произошел 29 сентября у подъезда одного из многоквартирных домов. Бригада прибыла на вызов к пожилой женщине. После оказания ей помощи медики вышли на улицу. У подъезда к ним подошел нетрезвый 63-летний местный житель.
По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаиды Каминской, «он стал требовать, чтобы сотрудники медицинской службы скорее уехали, после чего неожиданно нанес удар головой в переносицу молодой женщине-фельдшеру, а затем несколько ударов ей же по спине. Свои противоправные действия мужчина прекратил только после вмешательства водителя машины скорой помощи.
Сотрудники медслужбы находились на вызове в белых халатах, но мужчину это не остановило. Проводятся следственные действия. Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела Следственному управлению для дальнейшего расследования, так как событие имеет общественную значимость».
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