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03.10.2017 12:21 В Туле в детсаду умер ребёнок Вести-Тула





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По предварительным данным, 2 октября в одном из детских садов в посёлке Косая Гора в Туле после дневного сна воспитатель подошла к ребёнку, чтобы его разбудить, но ребёнок не подавал признаков жизни. Работники скорой помощи констатировали смерть мальчика. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.



Ребёнок умер в детском саду в Туле. По факту смерти проводится доследственная проверка Следственным комитетом Российской Федерации по Тульской области.По предварительным данным, 2 октября в одном из детских садов в посёлке Косая Гора в Туле после дневного сна воспитатель подошла к ребёнку, чтобы его разбудить, но ребёнок не подавал признаков жизни. Работники скорой помощи констатировали смерть мальчика. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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