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03.10.2017 11:25 В Туле прошёл осенний ночной велопарад Анастасия Октябрьская





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Педали крутили на протяжении 13 километров. Из парка колонна двинулась по улице Дмитрия Ульянова, затем по Мосина в сторону кремля. В самом сердце оружейной столицы велосипедисты сделали остановку. И затем по Тургеневской поднялись до стадиона «Арсенал».



Как рассказал организатор Денис Ворошнин, «в этом году основной акцент был на безопасность. Велопарад идёт за ЗОЖ, за популяризацию велосипеда как средства передвижения, но прежде всего мы говорим о безопасности, о маячках. Думаю, что закрывать сезон велопарад не будет».



А значит, будет ещё и велоночь, и велодень. Отклик туляков ярко демонстрирует тот факт, что велокультура в Тульской области процветает. А велодорожки не пустуют и пустовать не будут.



Пожалуй, это один из немногих случаев, когда появление корреспондента в кадре в головном уборе оправдано. Ведь эта велоночь выдалась как-то уже по-октябрьски холодной. Однако столбик термометра, который едва-едва дополз до отметки +5, не испугал многих туляков. Около тысячи человек субботним вечером предпочли барам и ресторанам велопрогулку по ночному городу.Педали крутили на протяжении 13 километров. Из парка колонна двинулась по улице Дмитрия Ульянова, затем по Мосина в сторону кремля. В самом сердце оружейной столицы велосипедисты сделали остановку. И затем по Тургеневской поднялись до стадиона «Арсенал».Как рассказал организатор Денис Ворошнин, «в этом году основной акцент был на безопасность. Велопарад идёт за ЗОЖ, за популяризацию велосипеда как средства передвижения, но прежде всего мы говорим о безопасности, о маячках. Думаю, что закрывать сезон велопарад не будет».А значит, будет ещё и велоночь, и велодень. Отклик туляков ярко демонстрирует тот факт, что велокультура в Тульской области процветает. А велодорожки не пустуют и пустовать не будут.





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